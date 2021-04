Land Tirol pumpt 7,6 Millionen Euro in Initiativen gegen Corona-Folgen

Innsbruck – „Vorsichtig optimistisch“ zeigt sich Tirols Landeshauptmann Günther Platter (VP) mit Blick auf die Auswirkungen der geplanten Öffnungsschritte in Gastronomie, Kultur und Tourismus auf den Tiroler Arbeitsmarkt. Während in der Bauwirtschaft und Industrie trotz Pandemie eine „solide Lage“ feststellbar sei, bleibe der Tourismus das Sorgenkind, sagt Platter. 86 Prozent der Betriebe sehen sich derzeit in einer schlechten wirtschaftlichen Lage. Platter fordert aber auch eine „Regelung für die Gäste“, also eine einheitliche Quarantäneregelung. „Das muss in Europa geregelt werden“, sagt Platter, er führe jedoch auch Gespräche.