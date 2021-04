Ein Tuxer Selfmade-Millionär: Start-up-Firma Kaleido an Canva verkauft

Wien, Tux – Von einem Tag auf den anderen Multimillionär werden, davon träumen viele. Für David Fankhauser aus Tux wurde der Millionärstraum kürzlich wahr. Doch der Zillertaler Selfmade-Millionär lebt weiter in einer Mietwohnung in Wien und arbeitet wie bisher. Denn sein Job ist seine Passion – und der Schlüssel zu dem Geldsegen. Das Start-up-Unternehmen Kaleido, das der 29-Jährige gemeinsam mit seinem 30-jährigen Kompagnon Benjamin Grössing 2018 gründete und ohne Investorengelder ausbaute, wurde im Februar an Canva verkauft. Die australische Grafikdesignplattform wird aktuell mit sechs Milliarden Dollar bewertet.