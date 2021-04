Konsumentenschützer entdeckten krebserregendes Ethylenoxid in Sesam

Wien – In drei von 17 untersuchten Sesam-Produkten haben Konsumentenschützer zu hohe Rückstände des krebserregenden Gases Ethylenoxid festgestellt. Dabei sei der gesetzlich zulässige Höchstgehalt "um ein Vielfaches" überschritten worden. Betroffen waren Sesamkörner bzw. Saatmischungen aus Spezialgeschäften. Als unproblematisch erwiesen sich hingegen Produkte, die aus gängigen Supermärkten, Drogeriemärkten und großen Ethnosupermarktketten bezogen wurden.

Zuletzt seien in Österreich wiederholt mit solchen Rückständen belastete Produkte zurückgerufen worden. Deswegen untersuchte der Verein für Konsumenteninformation (VKI) 17 Erzeugnisse, darunter ganze Sesamkörner und Tahin (Sesammus). In der EU ist die Behandlung von Nahrungsmitteln mit Ethylenoxid verboten, in anderen Ländern wie Indien ist der Einsatz aber noch üblich.