Wave schlägt weiter hohe Wellen: Schwarz-Grün bringt Dringlichkeitsantrag im Landtag ein

Das Wörgler Erlebnisbad Wave wird mit Ende August geschlossen. © Hrdina

Innsbruck, Wörgl – Am morgigen Donnerstag soll der Wörgler Gemeinderat die Schließung des Wave absegnen. Die Grünen setzen ihre Hoffnung bei der Abstimmung noch auf ein Einlenken der Mandatare, die TT berichtete. Auf Landesebene hat sich nun auch die schwarz-grüne Koalition eingeschalten – ein Dringlichkeitsantrag im Landtag soll ein letzter Rettungsanker für die Schwimmflächen in Wörgl sein. Der Druck auf Bürgermeisterin Hedi Wechner wächst.

Die Sportsprecher von ÖVP und Grünen, Dominik Mainusch und Michael Mingler, bemängeln vor allem die fehlende Gesprächsbereitschaft der Ortschefin. „Mehrmals hat sie für Verunsicherung gesorgt und die Unterstützung durch das Land Tirol in Frage gestellt", heißt es am Mittwoch in einer Aussendung. Auch verweigere sie den Dialog mit anderen Gemeinden, die sich bereit erklären, an einer (finanziellen) Lösung mitzuwirken. „Die Wörgler Bürgermeisterin kann und darf sich nicht aus ihrer regionalen Verantwortung stehlen", so der gemeinsame Tenor.

„Abrisskommando Wechner stoppen"

Im Antragstext wird auf die „Notwendigkeit von ausreichend öffentlichen ganzjährig nutzbaren Wasserflächen in Tirol“ eingegangen, „die ersatzlose Schließung der Wörgler Wasserwelt abgelehnt“ und „die Wichtigkeit eines Regionalbades im Tiroler Unterland“ betont. Die beiden Sportsprecher fordern die Landesregierung, Bürgermeisterin Wechner sowie die weiteren relevanten Gemeinden auf, in Gespräche zu treten mit dem Ziel „eines finanziell breit getragenen Regionalbades mit guter öffentlicher Anbindung entweder am Standort Wörgl oder an einem geeigneten Alternativstandort“.