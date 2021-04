Eskalierte Demo in Innsbruck: Vorgehen der Polizei war rechtswidrig

Innsbruck – Eine Anfang des Jahres in Innsbruck aus dem Ruder gelaufene Demonstration gegen Abschiebungen in Innsbruck beschäftigte am Mittwoch das Landesverwaltungsgericht. Demo-Organisator Nick Grüner von der Sozialistischen Jugend Tirol hatte eine Maßnahmenbeschwerde gegen den Polizeieinsatz am 30. Jänner eingereicht. Der Vorwurf lautete Beeinträchtigung der Versammlungsfreiheit.