Gut zu wissen: So will die EU mit dem "Grünen Pass" Reisen ermöglichen

Am Abend stimmt das EU-Parlament seine Position zum "Grünen Pass" ab. Das Ergebnis der Abstimmung wird am Donnerstag in der Früh bekanntgegeben. Nachdem das Parlament sein Verhandlungsmandat festgelegt hat, können die Gespräche mit den EU-Staaten beginnen. Der "Grüne Pass" soll bis zum Sommer verabschiedet werden.