Tirolerin in Tansania: Eine Zeitreise auf den Spuren der Massai

Kurz vor Weihnachten 2020 landete die Geografin nicht nur in Tansania, sondern auch in einer anderen Zeit: „Als ich Kairas Stammesdorf in der Nähe von Arusha im Nordosten des Landes erreichte, schien es, als sei ich 100 Jahre in die Vergangenheit gereist.“ Lehmhütten, offene Feuerstellen und Rinderherden dominierten den Anblick. Von Strom oder gar Internet keine Spur. „Rund um den Berg Kilimanjaro oder in den Städten tummelten sich einige Weiße. Hier, im Hinterland, war ich die Sehenswürdigkeit“, erzählt die Leiterin des Aldranser Jugendtreffs.