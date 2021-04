Saharastaub verkürzt den Winter

Wien, Zürich – Ende Februar war es wieder so weit, der Himmel war trüb und der gelbe Staub aus dem Süden legte sich über Tirol. Auf einigen Balkonen und Terrassen sind die Spuren immer noch zu sehen. Aber zu diesem kleinen Ärgernis kommt jetzt eine große Erkenntnis: In einem Jahr, in dem die weiße Pracht stark durch verwehten Staub aus der Sahara und Rußpartikel getrübt wird, kann sich die Schneesaison um rund 17 Tage verkürzen. Das haben französische Wissenschafter mit Blick auf die Alpen und Pyrenäen berechnet.

Diverse stärkere derartige „Events“ in den vergangenen Jahren ließen ein Team um die Direktorin des Schneeforschungszentrums Météo-France, Marie Dumont, darüber nachdenken, welche Auswirkungen der Mineraleintrag auf die Schneedecke haben kann. Das erklärte sie gestern in einer Pressekonferenz bei der heuer zum zweiten Mal online und nicht wie sonst üblich in Wien stattfindenden Geowissenschafter-Konferenz (European Geosciences Union). Der hervorstechendste Effekt hat mit der Farbänderung des Schnees zu tun: Der dunklere Schnee reflektiert weniger Sonnenlicht. „Dadurch gelangt mehr Energie in die Schneedecke, was die Temperatur erhöht und Schmelzen auslöst“, sagte Dumont.