Mehr Mehrweg im Handel, Verbot von Einwegplastik ab Sommer

1) Mehrwegflaschenpfand: Ab 1. Jänner 2024 müssen 60 Prozent der Bier- und Biermischgetränke-Flaschen sowie bei 20 Prozent der Mineralwasserflaschen wiederbefüllbar sein. Bei Milch, Säften und anderen alkoholfreien Getränken werden zehn Prozent vorgeschrieben. Die neue Quote sei laut Gewessler für den Handel machbar. Die 450 Getränkeabfüller in Österreich würden bereits jetzt Mehrwegflaschen anbieten. „Mehrwegflaschen sind außerdem echte Abfallvermeider“, sagte Gewessler. Davon ausgenommen sollen nur Händler sein, die ausschließlich Standorte mit weniger als 400 m² betreiben.

5) Reaktionen: Ebenso wie die Wirtschaftskammer lehnt auch der Handelsverband die vorgesehenen Quoten ab. Der Lebensmittelhandel bekenne sich zu einem freiwilligen Ausbau des Mehrwegangebots, erklärte Handelsverband-Chef Rainer Will. Er ortet in der Quote einen möglicherweise verfassungs- und unionsrechtlichen Eingriff in die Erwerbsfreiheit. Zudem erwartet Will „millionenschwere Investitionskosten für Mehrweg-Automaten, Lagerräume und Umbauarbeiten“. Auch ein Einwegpfand sei laut dem Handelsverband die teuerste Lösung.