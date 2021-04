Kocher bei MCI-Livetalk: Arbeitsminister sieht Wirtschaft im Umbruch

Innsbruck – Corona-Krise, Fachkräftemangel und Langzeitarbeitslosigkeit in Österreich standen im Zentrum des MCI-Livetalks. Als Arbeitsminister in Zeiten der Corona-Krise sprach der ehemalige IHS-Chef Martin Kocher – der auch am Management Center Innsbruck lehrte – im MCI-Livetalk über Herausforderungen im Bereich Wirtschaft und Arbeit. Die Corona-Krise hat die tiefste Rezension seit dem Zweiten Weltkrieg bewirkt, sagte er. „Noch nie zuvor gab es eine weltweite Wirtschaftskrise, die durch die enorme Belastung des Gesundheitssystems hervorgerufen wurde.“