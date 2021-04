Fünf Tote und ein Dutzend Verletzte bei Meuterei in Ecuador

Immer wieder kommt es in Ecuador zu Bandenkämpfen in Gefängnissen.

Guayaquil – Bei neuen Krawallen in einem Gefängnis in Ecuador sind mindestens fünf Häftlinge ums Leben gekommen. Weitere zwölf Menschen seien bei den Kämpfen zwischen Bandenmitgliedern in der Justizvollzugsanstalt der Wirtschaftsmetropole Guayaquil an der Pazifikküste verletzt worden, teilte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Spezialeinheiten der Polizei stürmten das Gefängnis und brachten die Lage unter Kontrolle.