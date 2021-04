TT-Kommentar zu Kampf gegen Plastik: Wenn Müll wertvoll ist

Mit einer Mehrweg-Quote für Getränkeflaschen im Lebensmittelhandel und einem Verbot von Plastikgeschirr will das Umweltministerium gegen Plastikmüllberge in der freien Natur vorgehen. Außerdem muss auch die EU-Sammelquote für Plastikflaschen von 90 Prozent bis 2029 erreicht werden. Zur Erreichung dieses Ziels soll deshalb zusätzlich ein Pfandsystem für Einwegflaschen eingeführt werden. Bereits vor knapp einem Jahr angekündigt, fehlt allerdings bis heute zu dem in Österreich höchst umstrittenen Thema ein Umsetzungskonzept. Vor allem der Handel und Abfallsammelunternehmen stellen sich quer.