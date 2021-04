TT-Leitartikel zu Unsummen im Fußball: Millionenschwere Entfremdung vom Volk

Geht es nach den länderübergreifenden Fangemeinschaften, wäre es an der Zeit, dass sich im internationalen Fußball wieder was dreht. Und zwar zurück zum Ursprung, wo das schöne Spiel („jogo bonito“) eine Lebenslust nährt, die vom Rasen auf die Ränge überspringt. Live is life. Mit Gesängen im Stadion und nicht dem primären Interesse an immer noch üppigeren Verträgen mit den TV-Stationen.