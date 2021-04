Weniger Kontakte mit Viren in der Pandemie: Das unbekannte Experiment

Viren können krank machen, sie fordern jedoch auch das menschliche Immunsystem heraus. Und dies benötigt bestimmte Reize, um auf dem Laufenden zu bleiben und Viren abwehren zu können. © iStock

Von Susann Frank

Innsbruck – Normalerweise hätte unser Körper jetzt im Frühjahr eine sehr anstrengende Zeit hinter sich. Schließlich wird das Immunsystem hierzulande im Winter gefordert, Influenza, respiratorische Infekte, aber auch andere Infektionserreger abzuhalten. Die reduzierten sozialen Kontakte, die Abstandsregel, das Händewaschen und das Maskentragen im Zuge der Corona-Maßnahmen haben jedoch nicht nur die Grippe vollkommen ausbleiben lassen, sondern auch mehr oder weniger banale Erkältungen deutlich verringert.

Aber was bedeutet das für die menschliche Immunkompetenz? Sowohl für die des Erwachsenen, jedoch vor allem für die der Kinder? Schließlich bildet diese sich erst durch den Kontakt mit vielen verschiedenen Krankheitserregern aus, auch wenn für Eltern die Erkältungen des Nachwuchses häufig lästig sind. „Das ist die große Frage, denn ein solches Experiment hatten wir in den letzten Jahrzehnten nicht“, räumt Thomas Müller ein. In der Natur gibt es ein solches nicht.

Der Direktor der Pädiatrie I an der Uni-Klinik Innsbruck erzählt, dass es Berichte aus Australien gebe, die einen Anstieg von Atemwegserkrankungen durch das RS-Virus bei Kleinkindern im Sommer wahrgenommen hätten: „Doch bezüglich eines solchen Rebound-Effekts aufgrund einer möglichen immunologischen Gedächtnislücke ist alles noch Spekulation“, betont der Spezialist für Kinder. Von Vorteil sei in Österreich, dass größere Öffnungsschritte erst am 19. Mai folgen. „Alle Atemwegserreger mögen den Sommer nicht. Für diese Viren, die uns in der Kinderklinik in den vorherigen Wintern oft Hochbetrieb bescherten, ist die Saison gelaufen. Offen bleibt, ob wir nächsten Winter eine stärkere RS-Viren-Welle sehen werden, da die Kinder dieses Jahr keine Hintergrundimmunität dagegen aufbauen konnten.“

Auch Erwachsene können diesbezüglich aufatmen. Bei ihnen hat das Immunsystem die große Lernphase schon hinter sich. Um fit zu bleiben, muss dieses jedoch gefordert werden. „Wir hatten aber immer noch genug Kontakte mit Viren oder Bakterien im vergangenen Jahr“, bekräftigt Günter Weiss. Der Direktor der Inneren Medizin verweist auf die ständige Abwehrarbeit des Immunsystems gegen alle Arten von Mikroben sowohl daheim als auch im Freien. „Zu Hause sind die Menschen zusätzlich mit Allergenen wie der Hausstaubmilbe konfrontiert, aber auch Verschmutzungen der Luft haben Effekte auf die Immunantwort.“ Zudem ist während der Pollenzeit das Immunsystem besonders bei Allergikern gefordert.

Womit Infektiologe Weiss schon das nächste Thema anspricht: Wie werden sich die verstärkten Hygienemaßnahmen zukünftig auf das Vorkommen von Allergien auswirken? „Falls mehr Allergien auftauchen sollten, wird es ganz schwer sein, dies auf die Corona-Maßnahmen zurückzuführen“, gesteht Weiss. Zu viele Faktoren spielten mit: „Wie wohnt der Mensch, wie ist die Luftbeschaffenheit in der Heimat, wie ernährt er sich, wie ändert sich das Mikrobiom im Körper, wie viel bewegt er sich, wie war sein Hygieneverhalten vor dem Ausbruch von Corona“, zählt Weiss einige Indikatoren auf.

Dies gelte natürlich auch für Studien bei Kindern. Auch wenn schon belegt werden konnte, dass Nachwuchs, der am Bauernhof aufwächst, weniger allergieanfällig ist. Unter anderem war die Häufigkeit von Asthma um mehr als die Hälfte reduziert im Vergleich zu den Kindern, die unter immer hygienischeren Bedingungen in den industrialisierten Ländern aufwachsen. Durch die Corona-Maßnahmen wurde in diesen Ländern das Leben noch „steriler“. „Dazu kamen noch die Schulschließungen“, fügt Kinder-Mediziner Müller hinzu. Doch auch diesbezüglich wäre jetzt alles Spekulation.

Was Müller mit Sicherheit sagen kann: „Dass wir im Winter eigentlich auf der Kinderklinik durch Infektionen übervoll sind, dieses Jahr kaum welche hatten, schon gar nicht bei Säuglingen, bei denen sich das Immunsystem in einer speziellen ,Lernphase‘ befindet. Aus rein infektiologischer Sicht ist das natürlich positiv, weil die Kinder im Winter gesünder waren.“