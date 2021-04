Reiselust steigt: Sommerbuchungen bei AUA in letzten Wochen verdoppelt

"Jeden Tag kommen jetzt mehrere tausend Buchungen für den Sommer herein", sagte Hoensbroech am Donnerstag in einer Onlinepressekonferenz. Die Zahlen hätten sich in den vergangenen paar Wochen verdoppelt, freilich von einem sehr niedrigem Niveau. Im Juli will die AUA 100 Ziele anfliegen, schwerpunktmäßig südliche Sonnenziele, und dann die Hälfte ihrer Kapazitäten in der Luft haben.

In einer Mitarbeiterversammlung am Donnerstag hat Hoensbroech mitgeteilt, dass er der Airline in Wien erhalten bleiben wird. In Fachmedien war er als ein Kandidat für den Chefposten der SAS genannt worden. Er bestätigte, dass ihn ein Personalberater angerufen habe, das sei normal in der Branche. "Ich habe letzte Woche die SAS informiert, dass ich nicht zur Verfügung stehe", sagte Hoensbroech am Vormittag vor den Medien. Er sei sehr gern in Österreich und es wäre kein günstiger Augenblick, von der AUA zu gehen.