Latino starb bei Festnahme in Kalifornien: Video veröffentlicht

Alamenda – Nach dem Tod eines Latino bei einer Festnahme in Alameda (Kalifornien) sind Videoaufnahmen von der Bodycam der Polizisten veröffentlicht worden. Die Bilder von dem Vorfall am 19. April zeigen, wie Beamte den am Bauch auf dem Boden liegenden Mann minutenlang runterdrücken. Laut Behördenangaben vom Mittwoch sind drei Polizisten beurlaubt worden, während der Fall untersucht wird. Opferangehörige zogen einen Vergleich mit der tödlichen Festnahme des Afroamerikaners George Floyd.