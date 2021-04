Für das ÖHB-Team gilt heute in Estland: Siegen oder fliegen!

Tallin – Seit 2010 hat es die österreichische Handball-Nationalmannschaft zu acht Großereignissen geschafft – nun droht dieser beeindruckenden Bilanz, die so in kaum einem anderen Mannschaftssport im Land zu finden ist, allerdings ein Fleck: Denn bei der EM 2022 in Ungarn und der Slowakei blüht Rot-Weiß-Rot die Zuschauerrolle, der Druck vor den entscheidenden Partien heute in Estland (18.30 Uhr) und am Sonntag in Graz gegen Bosnien-Herzegowina (18.00, beide live ORF Sport +) ist groß. Zumindest hat die Truppe von Ales Pajovic das Schicksal in der eigenen Hand.