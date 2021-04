Das Lächeln ist zurück: William und Kate feiern zehnten Hochzeitstag

London – Nach dem Ablauf der Trauerzeit für Prinz Philip ist bei den Royals wieder das Lächeln zurückgekehrt. Strahlend haben sich am Donnerstag Prinz William (38) und seine Frau Herzogin Kate (39) auf Fotos zu ihrem zehnten Hochzeitstag präsentiert. Auf einem der Bilder ist das Paar eng umschlungen im Hof eines Gebäudes zu sehen – womöglich auf dem Gelände des Kensington-Palasts. William schaut lachend in die Kamera, während Kate, ebenso vergnügt, ihren Kopf auf seine Schulter legt. Auf einem weiteren Foto sieht man die beiden auf einem Baumstamm sitzend. Sie blickt keck in die Ferne – seine Augen sind ganz auf seine Frau gerichtet.

Das Paar hatte am 29. April 2011 in der Westminster Abbey in London unter den Augen der Welt geheiratet. Inzwischen haben der künftige König und die künftige Königin – William ist Zweiter in der Thronfolge nach seinem Vater Charles - bereits drei Kinder. In ihrem öffentlichen Engagement konzentrieren sich die beiden stark auf das Thema psychische Gesundheit.