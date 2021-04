Mord an Bloggerin auf Malta: EU-Parlament will umfassende Aufklärung

Proteste nach dem Mord an der Journalistin Daphne Caruana Galizia in Malta.

Brüssel – Im Fall der ermordeten maltesischen Journalistin Daphne Caruana Galizia hat das Europaparlament eine umfassende Aufklärung gefordert. Die Abgeordneten seien zutiefst besorgt über Berichte, wonach möglicherweise Mitglieder der maltesischen Regierung in den Fall verwickelt gewesen seien, hieß es in einem Beschluss vom Donnerstag.

Das Parlament verlangt von der maltesischen Regierung, jeden vor Gericht zu stellen, der am Mord an der Journalistin beteiligt war. Außerdem sollten diejenigen der Justiz übergeben werden, die in Fälle verwickelt waren, die Galizia vor ihrer Ermordung aufgedeckt hatte.