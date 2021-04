Missbrauchsprozess gegen Ehepaar in Kärnten gestartet

Klagenfurt – Am Landesgericht Klagenfurt hat am Donnerstag ein Prozess gegen ein Ehepaar aus Oberkärnten begonnen. Dem 67-jährigen Mann, ein pensionierter Lehrer, und der 57-jährigen Frau wurde vorgeworfen, zwei Kinder in einem Zeitraum von zehn bis zwölf Jahren vergewaltigt, sexuell missbraucht und misshandelt zu haben. Die Angeklagten plädierten auf nicht schuldig, die Schöffen-Verhandlung unter Vorsitz von Richter Gernot Kugi war für den ganzen Tag anberaumt.