Zwei Jugendliche rissen in Innsbruck Dutzende Mercedessterne von Autos

Innsbruck – Über einen Zeitraum von zwei Monaten haben zwei Jugendliche in Innsbruck Mercedessterne „gesammelt" – jedenfalls konnte die Polizei einen Karton mit 37 Emblemen sicherstellen. Die Burschen, 13 und 15 Jahre alt, gaben an, sie zwischen Februar und April von Autos in Innsbruck abgerissen zu haben. Die Polizei ersucht Geschädigte, sich unter der Nummer 059133/7587 zu melden. (TT.com)