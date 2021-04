78-Jähriger prallte frontal gegen Steinmauer in Stans

Stans – Zum zweiten Mal in diesem Monat ereignete sich ein schwerer Unfall bei der Autobahnunterführung in Stans. Am Donnerstag gegen 9.30 Uhr fuhr ein 78-Jähriger auf der Unterinntalstraße Richtung Stans. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen die Steinmauer der dortigen Unterführung.