Innsbrucker Verkäuferinnen nahmen Parfum-Dieb die Beute wieder ab

Innsbruck – Am Donnerstagvormittag, gegen 10.40 Uhr, versuchte ein Mann in einem Geschäft in der Rathausgalerie Innsbruck, ein Parfum zu stehlen. Der 44-Jährige steckte sich das Parfum in seine Jackentasche, und wollte das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen.