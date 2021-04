Streit eskalierte: Steinach startet mit Abspaltung in Wahlkampf

Bei der kürzlich abgehaltenen Sitzung der Heimatliste meldete dann aber – völlig unerwartet – ÖVP-Landtagsabgeordneter Florian Riedl Interesse am Bürgermeistersessel an. Er ist seit einigen Jahren Listenmitglied, im Gemeinderat war er bislang nicht vertreten. Vermittlungsversuche von Bürgermeister Josef Hautz scheiterten. Weder Stockhammer noch Riedl wollen auf eine Kandidatur verzichten. Und weil zwei Bürgermeisteranwärter von ein und derselben Liste einer zu viel sind, bleibt nur noch die Abspaltung.

Vizebürgermeister Thomas Stockhammer will die ganze Sache „sportlich“ sehen. Wenngleich er sich doch sehr wundert, „dass Florian Riedl plötzlich auf der Bildfläche erscheint und Bürgermeister werden will“. Es sei listenintern vereinbart gewesen, dass Stockhammer auf Hautz nachfolgen und als Bürgermeisterkandidat in die Wahl gehen soll. Riedl habe man vorgeschlagen, es etwas langsamer anzugehen und zuerst einmal in den Gemeinderat einzuziehen. In der Gemeindepolitik sei Riedl nämlich bislang nicht aktiv gewesen, bemängelt Stockhammer, der selbst seit über 30 Jahren im Gemeinderat sitzt. „Ich weiß, wie es in der Gemeinde läuft und wo die Brandherde sind“, betont Stockhammer.