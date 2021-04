VW gibt Startschuss für eine neue GT-Familie

Berlin – Die ID-Familie ist noch jung, doch sie wächst stetig. Nach dem Kompaktwagen ID.3 und dem Kompakt-SUV ID.4 stellte Volkswagen in China kürzlich den ID.6 vor. Und am Mittwochabend gab es in Berlin gleich zwei Neuheiten zu sehen, wobei eine noch getarnt unterwegs war. Zum einen verwies VW-Boss Ralf Brandstätter auf das coupéartige SUV ID.5, das in einem Teaser-Video über die Leinwand raste; zum anderen zeigten Brandstätter und Managerkollegen nun ganz offiziell den ID.4 GTX. Mit den drei Buchstaben signalisiert der Konzern wiederum eine dynamische Topversion der jeweiligen Baureihe, so wie sich in unseren Köpfen schon der GTI, der GTD und der GTX etabliert haben.