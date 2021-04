Vandalen schlugen erneut in Landecker Parkanlage zu

Landeck – Der in ehrenamtlicher Arbeit entstandene Nisslpark in Landeck/Perjen scheint Jahr für Jahr Vandalen auf den Plan zu rufen. Kürzlich schlugen wieder unbekannte Täter zu und zerschlugen u. a. die Gedenktafel, die dem Erbauer des Parks, Franz Nissl (1880–1943), gewidmet ist, und richteten weitere Sachschäden an. Zuvor waren Sprayer am Werk, welche die Trockensteinmauern beschmiert hatten.