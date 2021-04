Neuer Ärger um Europarcs-Mobilehomes in Leutasch: Behörde schreitet ein

Leutasch – Neuer Ärger um die Luxus-Mobilehomes des niederländischen Freizeitparkbetreibers Europarcs. Wie mehrfach berichtet, plant Europarcs auf zwei Campingplätzen in Pettneu bzw. Leutasch flächendeckend so genannte Mobilehomes im Chalet-Stil aufzustellen, sie für jeweils 350.000 bis 400.000 Euro zu verkaufen und als Investorenmodell an Urlauber zu vermieten. Diese Vorhaben schlugen derart hohe Wellen, dass unlängst auch das Tiroler Campinggesetz geändert wurde.