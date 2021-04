Hungersnot auf Madagaskar: „Menschen versuchen verzweifelt zu überleben“

Antananarivo – Im Süden von Madagaskar droht nach Angaben des Welternährungsprogramms (WFP) eine Hungersnot. „Die Menschen versuchen verzweifelt zu überleben und essen Heuschrecken, Blätter und rohe Kaktusfrüchte“, berichtete WFP-Einsatzdirektor Amer Daoud Reportern in Genf am Freitag per Live-Schaltung aus Madagaskar. „Solche Bilder habe ich seit langer Zeit in keinem Land der Welt mehr gesehen“, sagte Daoud. „Wir steuern auf ein Desaster zu.“