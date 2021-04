500 Liter Altöl in Going in Kanal geschüttet: Polizei bittet um Hinweise

Going – Einen unsauberen Weg zur Entsorgung von Altöl wählten Unbekannte in Going. Seit 2019 schütteten sie insgesamt sechs Mal 40 bis 200 Liter Altöl, wie es beim Ölwechsel eines Autos anfällt, in einen Kanal. Insgesamt habe sich dabei um 500 Liter gehandelt, wie die Polizei einer Aussendung schreibt.