„Faust" in der Wiener Staatsoper: Gretchens Triumph auf dem Boulevard

Doch die Gotik spricht hier nicht Goethe-Deutsch, sondern Muttersprache, also Französisch. Passt. Hatte doch Charles Gounod vor allem das Schicksal von Marguerite im Auge, samt tränentreibender Himmelfahrt. Heraus kam ein in süßeste Musik gegossenes Herz-Schmerz-Rührstück als Publikumshit.

Frank Castorf spielt das lustvoll bilderstark, trashig, schonungslos, aber auch mit Augenzwinkern aus. Natürlich schickt er seinen Protagonisten Kameramänner nach. Doch was in manchen seiner stundenlangen Sprechtheaterarbeiten gerne geschwätzig aufgesetzt wirkt, trägt hier zum Gewinn bei. Es eröffnet mannigfaltige Perspektiven, assoziative Einblicke, bunt, vielschichtig wie ein Kaleidoskop, wenn es den Protagonisten durch das Bühnenparis folgt. Oder filmisch kommentiert, etwa im Liebesduett die Sehnsucht nach dem kleinen Glück mit Filmchen alter Waschmittelwerbung.

Auf der Bühne steht Nicole Car im Zentrum, deren Marguerite mit leuchtkräftigem Sopran als starke heutige Frau, die dennoch am Schicksal zerbricht, überzeugt. Juan Diego Floréz gelingen die zärtlichen Phrasen seines „Salut, demeure chaste et pure“ berückend, daneben ist er vor allem das Verführungsinstrument für Mephisto, den Adam Palka mit kernig kompakter Basskraft ausstattet. Kate Lindsey ist ein Luxus für den Siébel, Étienne Dupuis ein martialisch baritonstarker Valentin. Martin Häßler und Monika Bohinec sind höchst präsent als Wagner und Marthe, während sich der Chor als Revuevolk im Fummel oder strenge Soldatentruppe prächtig singend an der Rampe dieses Pariser Faust-Wunderstädtchens tummeln darf.

Faust aus der Wiener Staatsoper wird am 1. Mai um 19.30 Uhr in Radio Ö1 übertragen und am 9. Mai um 20.15 Uhr in ORF III.