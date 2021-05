Tiroler Bergrettung streut den Bergbahnen Rosen

Die Lawinenhundestaffeln fühlen sich in den Skigebieten willkommen.

Innsbruck – Der Unterstützung durch die heimischen Skigebietsbetreiber ist es laut Tiroler Bergrettung zu verdanken, dass die Bergretter seit Jahrzehnten qualitativ hochwertige Arbeit leisten können. Egal, ob es darum gehe, Übungsfelder in der Größe eines mittleren Lawinenkegels vorzubereiten, Transporte mit Pistengeräten, Liften oder Skidoos zu organisieren oder für das leibliche Wohl der Kursteilnehmer und Ausbildner zu sorgen – auf die Mitarbeiter der Bergbahnen könne man sich dabei verlassen, so die Bergrettung in einer Aussendung.