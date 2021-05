Defereggentalstraße: Land Tirol investiert Millionen gegen die Gefahr vom Berg

Spatenstich im Defereggental mit LH Günther Platter (Mitte), BM Vitus Monitzer (r.) und Günter Guglberger, dem Leiter des Brücken- und Tunnelbaus in Tirol (l.).

St. Veit i. D. – An der L25 Defereggentalstraße im Gemeindegebiet von St. Veit in Defereggen werden vom Land Tirol zwei neue Galerien gebaut. Das Bauvorhaben ist Teil des Konjunkturpaketes, das im Rahmen der Corona-Krise geschnürt wurde, und zählt zu den Großbauvorhaben der Landesstraßenverwaltung im Jahr 2021. Damit soll an der L25 eine maßgebliche Verbesserung des Schutzes vor Naturgefahren erzielt werden.