Lebenshilfe Tirol fordert Arbeitsmarkt mit flexiblen Übergängen

Innsbruck – Für die Familien ist es eine Diskriminierung in mehrfacher Hinsicht: Menschen mit Behinderung erhalten für ihre Tätigkeit in Werkstätten und Tagesstrukturen rund 30 Cent in der Stunde und damit nur ein kleines Taschengeld, so wie Kinder es bekommen. Und da sie nicht selbstständig sozialversichert sind, sich nicht selbst erhalten können, kein Arbeitslosengeld bekommen und nicht einmal in Pension gehen können, bleiben sie das für ihre Eltern auch. Und diese selbst ein Leben lang unterhaltspflichtig.