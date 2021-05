TT-Analyse zum „Tag der Arbeit": Noch höherer Wert der Arbeit in der Krise

Ein Blick 14 Monate zurück: Da gab es in verschiedenen Regionen Österreichs nahezu Vollbeschäftigung, viele Unternehmen suchten händeringend nach Mitarbeitern.

Seit Ausbruch der Corona-Pandemie sieht die Welt gerade auch am Arbeitsmarkt weit düsterer aus: Mehr als 433.000 Österreicherinnen und Österreicher sind derzeit arbeitslos, weitere knapp 490.000 noch immer in Kurzarbeit. Vor einem Jahr waren gar 1,8 Millionen Österreicherinnen und Österreicher arbeitslos oder in Kurzarbeit.