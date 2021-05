Norbert Hofer und Herbert Kickl mit eigenen Botschaften zum 1. Mai

Wien – Die Freiheitlichen haben am 1. Mai auch wieder die Trennung zwischen Partei- und Klubspitze zelebriert. FPÖ-Obmann Norbert Hofer wandte sich in einem Facebook-Video an seine Anhänger, in der er den Wert "harter Arbeit" betonte und die beruflichen Werdegänge in seiner Familie skizzierte. Ganz anders tönte die Botschaft von Klubchef Herbert Kickl. Er setzte - ebenfalls auf Facebook - seinen Kampf gegen die Corona-Beschränkungen fort.