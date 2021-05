Truppenabzug aus Afghanistan nach fast 20 Jahren begonnen

Diese Woche fand in Kunduz im Norden des Landes eine symbolische Schlüsselübergabe durch deutsche Soldaten statt. Der von der deutschen Bundeswehr genutzte Teil des Camp Pamir in Kunduz sei in die Hände der afghanischen Partner übergegangen, twitterte das deutsche Verteidigungsministerium. Man verlasse Kunduz mit Stolz und habe den Auftrag beim 217. Korps der afghanischen Armee erfüllt, hieß es weiter.

Die USA, Russland, China und Pakistan hatten am Freitag gemeinsam die Taliban dazu aufgerufen, den Abzug nicht durch Anschläge zu stören. Nach einem Vierertreffen in Doha appellierten sie an die Konfliktparteien, das Ausmaß der Gewalt zu verringern und eine Verhandlungslösung zu suchen. Eine gewaltsam installierte Regierung werde man nicht unterstützen.

Bei einer Explosion auf einer Militärbasis am Luftwaffenstützpunkt Bagram wurden in der Nacht zudem mindestens zwei Soldaten getötet. Internationale Truppen befinden sich rund 500 Meter in einer separaten, hoch geschützten Basis. Im der Provinz Nangarhar starben eine Frau und zwei Kinder, als ihr Haus von einer Mörsergranate getroffen wurde. Erst am Freitagabend hatte es einen massiven Autobombenangriff in der Provinz Logar mit zahlreichen Toten gegeben. Am Samstag wurde von mindestens 24 Opfern die Rede, in früheren Berichten war sogar von mehr als 30 Toten die Rede.