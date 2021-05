Fortschritte bei Wiener Atomgesprächen: Vertagung auf Freitag

© (c) Leopold Nekula/VIENNAERPORT via www.imago-images.de

Wien – Die Wiener Gespräche zur Rettung des Iran-Atomdeals sind auf den kommenden Freitag vertagt worden. Dies teilte der russische Delegationsleiter Michail Uljanow am Samstagnachmittag auf Twitter mit. Bis dahin sollen Experten den Entwurf für eine Übereinkunft ausarbeiten, die Teheran und Washington eine Rückkehr zu den Bestimmungen des Vertrags ebnen würde. "Für Euphorie ist es zu früh, aber es gibt Grund, vorsichtig und immer zuversichtlicher optimistisch zu sein", so Uljanow.

Uljanow sagte, dass es "unbestreitbare Fortschritte" in den Wiener Gesprächen zur Wiederherstellung des Atomdeals gegeben habe. "Die Gemeinsame Kommission wird Ende kommender Woche wieder zusammenkommen. In der Zwischenzeit werden Experten weiterhin an Entwürfen für ein künftiges Abkommen arbeiten", so Uljanow.