Mercedes-Teamkollege Bottas schnappte Hamilton Jubiläums-Pole weg

Portimao – Das Qualifying für den Formel-1-Grand-Prix von Portugal in Portimao ist am Samstag eine Angelegenheit von Mercedes gewesen. Die Pole Position beim dritten WM-Lauf dieser Saison am Sonntag (16.00 Uhr/live Servus TV und Sky) erhielt Valtteri Bottas, der Finne vereitelte damit den Anlauf seines Teamkollegen Lewis Hamilton zur 100. Pole. Der WM-Spitzenreiter verpasste den ersten Startplatz gerade einmal um sieben Tausendstelsekunden. Dritter wurde Max Verstappen.