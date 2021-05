Lawinenabgang in der Axamer Lizum: Suche nach Stunden beendet

Axams – Eine Augenzeugin meldete heute kurz vor Mittag einen Lawinenabgang in der Axamer Lizum im Bereich Widdersberg/Hörzingwand. Die Frau hatte aber nur die Lawine gesehen und nicht, ob auch Personen an dem Abgang beteiligt waren. Über die Leitstelle Tirol wurde daraufhin die Rettungskette in Gang gesetzt. Polizei, Rettungshubschrauber-Mannschaften und Bergrettung konnten im angezeigten Bereich eine frische Nassschneelawine ausmachen.