Einbrecher in Osttirol und Längenfeld aktiv: Diebstahl von Holzofen

Lavant – In der Zeit zwischen 23.04.2021 und 01.05.2021 gelangten bisher unbekannte Täter in Lavant durch Aufzwängen eines Fensterladens/Fensters in ein leerstehendes Haus und von dort über eine versperrte Verbindungstür in das angrenzende Vereinslokal des Hundesportvereins Lavant. Die Täter verließen den Tatort ohne Diebesgut, es entstand nur Sachschaden.

Ebenfalls nur eingebrochen wurde im Zeitraum zwischem dem 17. April und dem 1. Mai in ein unbewohntes Bauernhaus in Strassen in Osttirol. Die Täter zwängten die Eingangstür gewaltsam auf und durchsuchten das Objekt vergeblich auf Wertgegenstände. Ohne Beute zogen sie dann wieder ab. Es entstand lediglich geringer Sachschaden an der Eingangstüre.