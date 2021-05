Einbruch bei Hundesportverein in Lavant

Lavant – In der Zeit zwischen 23.04.2021 und 01.05.2021 gelangten bisher unbekannte Täter in Lavant durch Aufzwängen eines Fensterladens/Fensters in ein leerstehendes Haus und von dort über eine versperrte Verbindungstür in das angrenzende Vereinslokal des Hundesportvereins Lavant. Die Täter verließen den Tatort ohne Diebesgut, es entstand nur Sachschaden. (TT.com)