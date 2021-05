Unbekannter verklebte in Wörgl Radargeräte mit Bausilikon

Wörgl – Die Polizei Wörgl sucht nach einem unbekannten Vandalen, der in der Nacht auf Samstag die Linsen von insgesamt sechs Radarkästen in Wörgl mit weißem Bausilikon verklebt hat. Ob die Radargeräte selbst dadurch beschädigt wurden, kann erst am Montag abgeklärt werden.