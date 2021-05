„Meine Ski sind noch nicht im Keller“: Tiroler absolvierte heuer 270.000 Höhenmeter

Andreas Mayr war immer schon gerne in den Bergen unterwegs. Zu jeder Jahreszeit, bei fast jedem Wetter „und in jeder freien Minute“, wie der 24-Jährige erzählt. In den vergangenen Monaten hatte er Corona-bedingt besonders viel Zeit, da er seinem Job als Pistenretter in einem Skigebiet nicht nachgehen konnte. Und so übte der Wildschönauer das aus, was er am liebsten tut – nämlich mit seinen Tourenski Tirols Bergwelt zu erkunden.