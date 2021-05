Sobotka sieht Antisemitismus-Problem in Corona-Demos

Wien – Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) sorgt sich um die Entwicklungen bei den Demonstrationen von Gegnern der Corona-Maßnahmen. „Menschen, die Corona leugnen und Verschwörungstheorien anhängen, sind in ihrer Grundhaltung deutlich antisemitischer“, sagte er im APA-Gespräch mit Verweis auf die Antisemitismus-Studie des Parlaments. Für ihn kommt Antisemitismus „aus der Mitte der Gesellschaft“, an den Rändern werde er nur sichtbar.

Für Sobotka haben die Anti-Corona-Demonstrationen auch einen „starken antidemokratischen Einschlag“. Dies sei auch einer der Gründe, warum er sich selbst bei diesem Thema sehr engagiere. „Ich bin nicht so vermessen, dass ich glaube, wir können den Antisemitismus ausrotten. Es muss uns gelingen, dass das Aufschäumen des Bodensatzes verhindert wird.“ Etwa dann, „wenn im Gasthaus antisemitische Witze gemacht werden und einer aufsteht und sagt, das hat hier keinen Platz“.

Dabei meint Sobotka längst nicht nur die rechtsextreme Szene, wohin man den Antisemitismus nach 1945 ausschließlich verortet habe. So sei diese Einstellung auch schon seit Jahrzehnten in der linken Szene populär. „Und wir haben seit den 90er-Jahren durch Migration einen importierten Antisemitismus aus jenen Ländern, wo dieser zur Staatsdoktrin gehört.“ Natürlich sei dies aber nicht bei allen Zuwanderern aus diesen Gegenden der Fall, betont Sobotka.

Auch die Freiheitlichen sieht Sobotka in der Pflicht, wenn es um Antisemitismus oder Verschwörungserzählungen wie jene zum „tiefen Staat“ („Deep State“) geht. „Die FPÖ ist, so wie ich sie jetzt wahrnehme, doch tief gespalten. Da gibt es wahnsinnig viele Strömungen“, befindet er. Immerhin habe die Partei versucht, mittels Historikerbericht ihre Geschichte aufzuarbeiten, was aber noch lange nicht abgeschlossen sein könne. „Der Historikerbericht, den sie geliefert haben, ist ja doch nur ein Erstbericht.“