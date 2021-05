Feuerwehren in Wien und NÖ wegen Sturms im Dauereinsatz

Feuerwehreinsatz auf einer Baustelle in Wiener Neudorf. © APA/FF-WR-NEUDORF.AT

Wien – Wegen eines starken Sturms war die Wiener Feuerwehr am Sonntag im Dauereinsatz. Mehr als 200 Einsätze wurden bis Mittag bereits abgearbeitet, 160 waren gleichzeitig im Laufen, sagte ein Feuerwehrsprecher der APA. Neben den Eingängen des Nationalparks in der Lobau wurde gegen Mittag auch die Prater Hauptallee aus Sicherheitsgründen gesperrt.

Die Stadt Wien warnte vor Spaziergängen im gesamten Waldgebiet ab: Sturmböen machen es gefährlich, sich unter Bäumen aufzuhalten, es besteht Lebensgefahr.

U-Bahn-Linie unterbrochen

Der Sturm sorgte bereits in der Früh für Behinderungen. Der Betrieb der U-Bahn-Linie U4 war am Vormittag wegen eines Sturmschadens unterbrochen. Wie die Wiener Linien mitteilten, verkehrte die U4 nur zwischen Hütteldorf und Längenfeldgasse sowie zwischen Kettenbrückengasse und Heiligenstadt. Rund eine halbe Stunde später wurde der Betrieb wieder aufgenommen.

Zuvor hatte die Stadt bereits die Schließung ihrer Coronavirus-Freiluftteststraßen aus Sicherheitsgründen bekanntgegeben. Am Morgen gesperrt waren bereits die Teststraßen Donauinsel-Floridsdorfer Brücke, Ernst-Happel-Stadion und die Drive-In-Teststraße beim Schloss Schönbrunn. Alle anderen Teststraßen in Wien können ohne weiteres aufgesucht werden, berichtete die Stadt.

Am Vormittag wurden die Eingänge des Nationalparks in der Lobau gesperrt. Laut der Stadt stellen die vielen alten Bäume eine große Gefahr für Spaziergänger dar. Deshalb bleiben die Eingänge voraussichtlich bis 15.00 Uhr gesperrt, hieß es in einer Aussendung.

Sturmböen machen es gefährlich, sich unter Bäumen aufzuhalten, es besteht Lebensgefahr. © APA/FF-WR-NEUDORF.AT

200 Einsätze bis Mittag

Die Feuerwehr hatte seit 6.00 Uhr früh bis Mittags bereits 200 Einsätze abgearbeitet. Dazu waren noch rund 160 weitere im Laufen, sagte ein Sprecher der APA. Das Spektrum reichte von umgestürzten Bäumen und Baugerüsten sowie Bauzäune bis zu losen Fensterflügeln. Verletzt wurde niemand.

Auch In Niederösterreich kam es zu zahlreichen Einsätzen. Schwere Schäden seien vorerst nicht bekannt, sagte Franz Resperger, Sprecher des Landeskommandos, am Vormittag. In Traiskirchen (Bezirk Baden) wurde ein Helfer von einer Baumkrone getroffen und verletzt.

Zu Mittag waren laut Resperger 110 Feuerwehren mit etwa 2000 Mitgliedern ausgerückt. 180 Einsätze standen dem Sprecher zufolge bis dahin vor allem im Donauraum und im Süden des Bundeslandes zu Buche.

Sturmwarnung für Ostösterreich

Für Wien, das zentrale Niederösterreich sowie das nördliche Burgenland gilt am heutigen Sonntag bis 16 Uhr eine Sturmwarnung der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Demnach können die erwarteten Windspitzen zu Schäden wie Baumbruch führen oder auch das Herumfliegen von Gegenständen wie Dachziegeln verursachen. Auch Beeinträchtigungen der Verkehrs- und Energie-Infrastruktur sind möglich.

Am Vormittag wurden im Osten Österreichs bereits Spitzen um die 100 km/h erreicht. So wurden laut ZAMG auf der Buchberg-Warte 111 km/h, auf der Wiener Jubiläumswarte 100 km/h und in Kremsmünster Spitzen von 93 km/h gemessen.

Im fast gesamten restlichen Niederösterreich, in großen Teilen Oberösterreich und den nördlichsten Teilen Salzburgs sowie der Steiermark wird ebenfalls starker Wind mit Spitzen von über 70 km/h erwartet. Dort könne es aber nur vereinzelt zu Beeinträchtigungen oder Schäden kommen, hieß es.