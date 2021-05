Fehltritte im Ausland: Wenn Influencer für schlechte Publicity sorgen

Symbolbild. © Getty Images

Von Manuel Lutz

Ein schöner Strandurlaub in Bali, ein Kurztrip nach Portugal oder zumindest ein Wochenendausflug auf den Gardasee wäre genau jetzt Anfang Mai das Richtige, um nach dem langen Winter sowie den zahlreichen Corona-Beschränkungen endlich wieder die Batterien aufzuladen. Für normale Bürger derzeit noch alles unmöglich und gefühlt noch weiter entfernt, als es der Sehnsuchtsort geografisch tatsächlich ist.

Für Influencer scheinen andere Regeln zu gelten. In den sozialen Netzwerken versorgen die Reiseblogger ihre Fans täglich mit Bildern und Videos aus dem Paradies.

Die Wienerin Marion Payr war Anfang des Jahres beispielsweise schon in Kenia und vor zwei Wochen in Portugal unterwegs. „Portugal hat es geschafft, dass die 7-Tage-Corona-Inzidenz sehr nieder ist, daher folgt nun die Öffnungsphase. Um über die Lage zu berichten, wurde mir eine Kooperation angeboten“, erklärt Payr. Die 38-Jährige nennt sich auf Insta-gram „ladyvenom“ und zählt mit rund 260.000 Followern zu den heimischen Reisebloggern mit der höchsten Reichweite.

Vor zwei Wochen war Bloggerin Marion Payr in Portugal (l.). Anfang des Jahres reiste sie nach Kenia. © Payr

Corona-Party auf Bali

Manche Länder und Orte scheinen nun aber genug von den Influencern zu haben. In Bali – die Insel hatte im Herbst bewusst viele Blogger eingeladen, um nach der Corona-Krise wieder für die Insel zu werben – beispielsweise stößt das Fehlverhalten mancher Influencer sauer auf: Trotz Corona-Beschränkungen hat der Russe Sergej Kosenko eine Party mit mehr als 50 Personen gefeiert. Ein anderes Influencer-Paar hat gegen die Visaregeln verstoßen, Tipps gegeben, wie man die Einreisebeschränkungen umgehen könne sowie Falschinformationen über angebliche Toleranz für homosexuelle Lebensformen verbreitet. „Ich habe Verständnis, dass Länder schwarze Schafe rausschmeißen. Man darf aber nicht alle Influencer in einen Topf werfen. Es gibt auch viele gute Beispiele“, so Payr.

Influencer Sergej Kosenko musste aus Bali ausreisen. © imago

Aber nicht nur wegen des Fehlverhaltens der Blogger nehmen manche Destinationen Abstand von Influencern, wie Tourismusexpertin Nicola Stokburger-Sauer von der Uni Innsbruck erklärt: „Teilweise mobilisieren Influencer zu viele Follower, die dann die Urlaubsregion besuchen. Ehemalige ,Geheimtipps‘ sind keine mehr.“

Vergangenes Jahr wurde z. B. am Königsbach-Wasserfall im Nationalpark Berchtesgaden der so genannte „Infinity-Pool“ gesperrt, da der Influencer-Andrang so enorm war. „Dort sind auch Menschen tödlich verunglückt. Die Leute haben zum Teil den Wanderweg dorthin mit Flipflops zurückgelegt. Professionelle Influencer müssen ihren Followern genug Informationen geben, wie die Route ist, und sie auch warnen“, ist für Payr klar.

Suchaktion nach Verunglückten beim Königsbach-Wasserfall. © Ziegler/BRK

Färöer warb mit Influencern

Andere Regionen und Länder haben jedoch in den vergangenen Jahren stark von den Influencern profitiert, wie Payr weiß: „Ein gutes Beispiel sind die Färöer-Inseln. 2016 wurden 55 Influencer, was wirklich viel ist, eingeladen. Am Flughafen wurde dann innerhalb eines Jahres ein Passagierplus von 25 Prozent erzielt.“

Die Idee der Reise-Influencer ist jedoch an und für sich kein neues Phänomen. Sie verkaufen sich nur mit einem neuen Namen, wie Stokburger-Sauer erklärt: „Vor der zunehmenden Digitalisierung wurden sie Meinungsführer genannt und traten z. B. mit Bildstrecken in Magazinen auf. Seit Social Media nennt man diese Personen nun gezielt Influencer oder Blogger.“