Das große Harry-Potter-Quiz: Sind Sie reif für Hogwarts?

Wie gut kennen Sie sich in der Welt von Harry, Hermine, Ron und Co aus? Stellen Sie Ihr Wissen auf die Probe!

Sie wissen, was ein Muggel ist und können einen Animagus von einem Horkrux unterscheiden? Dementor und Slytherin sind für Sie keine Fremdwörter? Ein guter Anfang! Doch bevor Sie auf den Hogwarts-Express aufspringen können, warten 20 zauberhafte Fragen aus der Welt der magischen Kreaturen auf Sie.

Unser Harry-Potter-Fan-Quiz wird die Muggel von den Großzauberern trennen und darüber entscheiden, wer einen Platz in einem der vier Häuser verdient hat. Also nichts wie ran an die Zauberstäbe – Lumos!