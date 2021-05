Die Blumenwiese, ein Paradies für Tiere: Experte Ploberger gibt Tipps

„Blumenwiesen sind unsere verlängerten Blumenbeete“: Das hat mir vor vielen Jahren Sir Christopher Lloyd auf einer Gartenreise in seinem Garten in Great Dixter in England erzählt, wo es herrliche naturnahe Wiesen gibt. Und genau so sehe ich das nach gut 30 Jahren Blumenwiesen-Gärtnern. Ich liebe exakte Rasenflächen genauso wie die gemähten Kräuterrasen mit Gänseblümchen und Gundelrebe, aber eine echte Blumenwiese ist etwas Einzigartiges.