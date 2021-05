Mehrere Hundert Euro Schaden durch Kennzeichendiebstahl in Hall

Hall in Tirol – Unbekannte entwendeten in der Nacht auf Sonntag jeweils eine Kennzeichentafel von zwei in Hall geparkten Autos. Beide Nummernschilder hatten eine Zulassung für den Bezirk Innsbruck-Land (IL). Durch den Diebstahl entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Laut Polizei kann nicht ausgeschlossen werden, dass die gestohlenen Kennzeichen zur Begehung von Straftaten oder Verwaltungsübertretungen verwendet werden. (TT.com)