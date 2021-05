Mahnwachen im Tiroler Oberland für Menschen auf der Flucht

Die Teilnehmenden der Mahnwache und der Fotoausstellung zu Menschen auf der Flucht am Bahnhofsplatz von Ötztal Bahnhof. © Gabl

Imst, Haiming – Wieder waren mehr als 50 Menschen am Bahnhofsplatz in Ötztal Bahnhof, um gemeinsam „für Menschlichkeit und Menschenwürde ein Zeichen“ zu setzen. Eine Fotoausstellung zu Menschen auf der Flucht zeigte allen Interessierten die traurigen Ausmaße der Flucht in Europa. Im Bezirk Imst entstünden immer mehr Mahnwachen, freut sich das Team um den Veranstalter in Haiming, den „Verein daHaim“.

Jeden letzten Freitag im Monat gibt es die Mahnwache in der Gemeinde Haiming. Jeden 2. Samstag soll künftig, ab 8. Mai, nun auch in Imst eine Mahnwache stattfinden. Seit rund zwei Monaten gehen jeden Samstag in Mieming Menschen auf die Straße, um „ein starkes Zeichen der Solidarität mit Menschen auf der Flucht“ zu setzen.